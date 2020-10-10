M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’nde inşa edilen bin kişi kapasiteli Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı.

Caminin açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahalle nüfusunun en yoğun olması nedeniyle böyle bir camiye çok ihtiyaçları olduklarını belirterek, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz mahalle olarak kendisinden çok memnunuz. Yapması gereken işleri mahallemizde yaptı” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tüm muhtarlarla istişare ederek şehirde yapılması gereken ne varsa gece-gündüz demeden yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Rabbim imkanlar, fırsatlar veriyor. Bunlardan bir tanesi de Kanunu Sultan Süleyman Cami. Yapımını tamamlamak bize nasip oldu. Tek gayretimiz halkımızı memnun olması. Bu mabedin yapılmasında emeği geçen bizden önce Belediye Başkanımızada teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ise Çorum’da 330’uncu caminin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Camilerimiz sadece birer ibadethane değil. Aynı zamanda birliğimizin, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamızın mayalandığı kutsal mekanlardır. Nerede bir kubbe, minare, camii varsa orası bir Türk yurdudur, müslüman yurdudur. İslam yurdudur” şeklinde konuştu.

Abdullah Yalçın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı dualar eşliğinde Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 10:07