Kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından 36 iş makinesi, 14 destek aracı ve 70 personelle 112 Acil Servis, AFAD, YEDAŞ ve Jandarma ile koordine halinde, acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi olaylar öncelikli olmak üzere kar mücadele çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Çorum Valiliği’nde yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından dün itibariyle toplam 1.163 köyde 8.141 km yolda kar mücadele çalışması yapıldı. Ayrıca, 21 cenaze refakati, 24 araç kurtarma ve 63 ambulans refakati gerçekleştirildi.

Açıklamada “Kapalı köy yollarının açılması ve ulaşım zorluğu yaşanan yollarda genişletme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kar mücadele çalışmaları için taleplerin idaremizin 222 1 222 numaralı Kar Mücadele Hattına bildirilmesi, vatandaşlarımızın hava şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için seyahat esnasında araçlarında kış şartlarının gerektirdiği teçhizatı mutlak suretle bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır” denildi.