M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, karla mücadele çalışmaları kapsamında basın açıklaması yaptı. Köy yolları konusunda mutlu sona gelindiğini belirten Vali Çiftçi, bugün itibariyle kapalı köy yolu bulunmadığını söyledi.

22 Ocak Cumartesi tarihinden itibaren başlayan kar yağışından sonra tüm kurtarma ve mücadele ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında karla mücadele konusunda özveri ile çalıştıklarını aktaran Vali Mustafa Çiftçi, “Kar yağışının başlamasından itibaren acil durumlara müdahale edilmiş, karayollarına da destek verilmiştir. Kar yağışı dindikten sonra da köy yollarımızın açılması çalışmaları başlamıştır” dedi.

Çalışmalar sonucu kapalı köy yolları konusunda mutlu sona gelindiğini açıklayan Vali Çiftçi, “Bugün itibariyle kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Şimdi ise kar mücadelesi yaptığımız köy yollarında ve köy içlerinde genişletme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çorum Belediyesi’ne 3 gündür 4 kamyon ile Çomar Barajı’na kar taşıma konusunda da destek verdiklerini kaydeden Çiftçi, tüm ekiplere ve emeği geçen herkese özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 15:42