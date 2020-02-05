'Kapalı ortamlardan kaçının ve maske takın'

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Çin'in Wuhan kentinde çok sayıda ölüme sebep olan ve dünyayı tehdit eden Coronavirüs hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında virüsten korunmak için yapılması gerekenleri de anlatan Güler, şunları söyledi: “Coronavirüs (2019-n CoV) ilk defa 2019 yılı Aralık ayında gündeme gelmiştir. Çin'in Wuhan kentinde bulunan, deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişi ve aynı dönemde marketi ziyaret eden pek çok kişide akciğer enfeksiyonu tespit edilmiştir. 7 Ocak 2020 tarihinde ise hastalığa neden olan virüsün Coranavirüs ailesinden olduğu anlaşılmış ve virüsü Yeni Coronovirüs 2019 ( 2019-n CoV) adı verilmiştir.

Hastalık solunum yolu ile bulaşmaktadır. Öksürük, hapşırık vb. durumların esnasında çevreye saçılan virüs içeren solunum salgısı damlacıklar diğer kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Bugüne dek elde edilen bilgilere göre 2019 -n CoV; insanlar, gıdalar ve hayvanlar yolu ile bulaşmaktadır. Yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalıkları olan (kanser, KOAH gibi) risk grubu yüksek insanlarda enfeksiyon daha ağır bir tabloda seyredebilmektedir. Hastalarda yüksek ateş, nefes darlığı, kuru öksürük ve akciğerlerde solunum güçlüğü başlıca belirtilerdir.

‘KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇININ’

Sağlıklı yaşam sürmemiz için tüm bulaşıcı hastalıklara karşı kendimizi korumamız önemlidir. Coronovirüs de kendimizi korumak için çaba sarf etmemiz gereken hastalıklardan bir tanesidir. Mevsimsel griplerde yaşadığımız risklerde olduğu gibi, paniğe kapılmadan temel korunma gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Öncelikle risk grubu yüksek olan çocuklar, yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, kalabalık ve kapalı ortamlara girmekten kaçınmalıdır. Hali hazırda bu virüse karşı aşı ve antivirütik bir ilaç bulunmadığı için hasta kişilerle temasdan kaçınılmalıdır. Hijyen şartlarına büyük ölçüde dikkat edilmesi gerekir. Eller sabun, su ve alkol bazlı (kolonya) temizleyicilerle sık sık dezenfekte edilmelidir. Temiz olmayan eller ile göz, ağız ve burun teması yapılmamalıdır. Maskeler ile hapşırma, öksürme sırasında ağız ve burun kapatılmalıdır.

Hastalık özellikle boğaz epitelinde seyretmekte, bu yüzden sık sık su içilerek boğaz epitelinden uzaklaştırmaya dikkat edilmelidir. Boğaz epitel dokusunun bütünlüğü bozacak (tahriş etmek gibi) durumlardan kaçınılmalıdır. Riskli seyahatler yapılacaksa hekimlerimize danışılarak gargara ve ağız spreyi kullanma sağlanmalıdır.

MASKE ŞART

Tıbbi maskeleri hastaların hastalığı bulaştırmamaları için kullanmalarının yanında, sağlıklı kişiler de temastan kaçınmak için kullanmalıdır. Hayvansal gıdalar iyice pişirilerek tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek diğer mevsimsel griplerde olduğu gibi coronovirüsde de önemlidir. Bunun için yorgunluktan kaçınarak istirahat edilmeli, dengeli beslenmeli, bol sıvı tüketilmeli, vücutta eksikliği olan vitaminlerin, minarellerin takviyelerle dışarıdan ve beslenme ile eksikliğin tamamlanması çok önemlidir. Çiftlik hayvanları yada vahşi hayvanlardan korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Hastalık belirtileri ateş, titreme, öksürük, solunum güçlüğü, baş, boğaz ve kas ağrısı görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarındaki doktorlarımıza başvurulmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 19:52