Kapanma öncesi 9 bin kişi ve 18 bin 681 işyeri denetlendi

Çorum'da kapanma öncesi 8 bin 998 kişi ve 18 bin 681 kişi denetlendi.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri 17 günlük kısıtlama öncesi 9 bin kişiyi ve 18 bin 681 işyerinde denetim yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 24 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

İzolasyonda olması gereken 39 kişi yurda yerleştirildi

Karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 73 ihbar alınırken, gelen ihbar doğrultusunda denetim yapan ekipler izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 26 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderirken, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 369 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yaptı.

22 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 39 kişi tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirildiği ve karantina altına alındığı ifade edildi.