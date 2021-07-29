‘Kapanmaya gerek kalmadan tedbir alınmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kurban Bayramı ile birlikte hızla artan vaka sayılarının tedirgin edici boyuta ulaştığını söyledi.

Vakaların artışı karşısında iş dünyası, esnaf ve halkın tedirgin olduğunu dile getiren Tahtasız, yeniden kapanma döneminin yaşanmaması için aşılama çalışmalarına ağırlık verilmesi ve hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Gerekiyorsa 3. doz aşılama için vatandaşın teşvik edilmesini, 2. doz aşısını yaptırmayanlar için bir takım kısıtlamalar getirilmesini, bu kararların da ivedilikle alınmasını talep eden Tahtasız, “Yeni bir kapanma dönemi yaşanması halinde reel sektör çok daha büyük sıkıntıların içerisine girecek. Çalışma hayatı ve üretim sektörünün daha fazla olumsuzluk yaşamaması için acilen tedbir alınmalı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatlarının 1 yıl daha etkilenmemesi için de bu tedbirleri almalıyız. Salgını yenmenin tek yolu aşılanma. İpe un sermeden tüm vatandaşlarımızın gereğini yapmasını bekliyoruz.” dedi.