‘Kapitalist sisteme karşı mücadelemizi sürdürüyoruz’

FATİH AKBAŞ

Çorum Kadın Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Çorum Kadın Platformu adına konuşma yapan Eğitim Sen Şubesi Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, yağma, talan, aşırı kâr hırsının ekosistemi yok edecek düzeye ulaştığını ifade ederek, “Eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk, açlık, savaş, göç, ölüm akıl almaz boyutlarda. Buna karşın, yoksul halklar, emekçiler, kadınlar, gençler ve doğa “bu böyle gitmez” diyerek haykırıyor. Otoriter ve popülist iktidarlar varlıklarını sürdürmek için bu haykırışları susturmak istiyor ve baskıyı, savaş politikalarını, şiddeti artırıyor” dedi.

Kadınların baskılara boyun eğmediğini ifade eden Nurcan Hasırcı Doğan, “Yeryüzünün her yerinde direniyor, tarih yazıyor, yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe, köleliğe, savaşlara, doğa ve yaşam alanlarının talanına karşı yükselen halk isyanlarında en önde yer alıyor. Yaşamlarına, emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkıyor, meydanları dolduruyor. Şiddete, tacize, tecavüze, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, ırkçılığa ve kadınların inkârına yönelik politikalara karşı özgün, yeni ve yaratıcı direnişlerini birbiriyle buluşturuyor. Şili’de başlayan ve dünyanın her yerinden milyonlarca kadının eşlik ettiği, asıl failin yüzüne “katil, tecavüzcü sensin” diye haykıran lastesis dansımızda olduğu gibi iktidarlarını sürdürmek isteyenlere büyük korku salıyor. Bugün ülkemizde, kamudaki istihdam parçalı, performansa dayalı, esnek, güvencesiz bir yapıya dönüştürüldü. Bu dönüşüm beraberinde bize, daha fazla eşitsizlik, yoksulluk, ayrımcılık, cinsiyetçilik, şiddet, taciz ve mobbingi getirdi. Bu kölelik koşulları, baskıyla, örgütlülüğümüz parçalanarak kabul ettirilmek isteniyor” şeklinde belirtti.

Doğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bize baskı, sömürü ve şiddet dışında bir şey vaat etmeyen ataerkil kapitalist sisteme karşı tarihimizden aldığımız gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü adil, eşit ve özgür bir yaşamın biz kadınların mücadelesi ile kurulabileceğinin farkında olarak dünden bugüne her biri yaşamsal değerde olan haklı taleplerimizle bugün yine 8 Mart alanlarındayız. KESK olarak kadın emekçilerin öne çıkardığı dört ana talebinin acilen karşılanması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz: Doğum izinleri arttırılmalı, 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalı, kapatılan kamu kreşleri açılmalı, Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalıdır.”

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 18:35