Kapsül fabrikası yapılıyor

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) fişek fabrikasının ardından kapsül fabrikası içinde çalışmaların başladığını belirtti.

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleri sonucu OSB’de geçtiğimiz ay çalışmalarına başlanan fişek fabrikasının ardından şimdi de kapsül fabrikası için hafriyat çalışmalarının başladığını belirtti.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ergül ve İlhan Ambarkütük ile OSB’ye giderek çalışmaları inceledi. Akkaş, inşaatı üstlenen Sayram İnşaat firması müteahhidi Zühtü Lülecioğlu ve saha mimarı Güralp Işık’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 330 dönüm araziye kurulması planlanan fabrikanın çalışmalarına başlandığı müjdesini veren Behiç Akkaş, OSB’ye kurulacak fabrikalarla ilçede işsizliği bitirip, göçü önleyeceklerini söyledi.

Behiç Akkaş, yaptığı ve yapacağı yatırım ile hizmetlerle Sungurlu’nun kaderini değiştiren Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’ye ilçe halkı adına teşekkür etti. Akkaş, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye “Sungurlu sana minnettar” dedi. (Haber Merkezi)