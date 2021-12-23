Kar ambulansı ile imdada yetiştiler

EROL TAŞKAN

Merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunan Karahisar Köyü’ndeki iki hastanın imdadına kar ambulansı yetişti.

Her şart ve ortamda hastalarının imdadına yetişmek için olağanüstü gayret gösteren İl Ambulans Başhekimliği görevlileri, kar nedeniyle ulaşamadıkları iki hastaya, kar ambulansı ile ulaştı.

112’ye gelen yardım çağrısına karşılık veren ambulanslar, kar nedeniyle köye ulaşamayınca devreye kar ambulansı girdi.

Sabah saatlerinde yağan karın yolu kapatması nedeniyle köye ulaşamayan ambulanslar, belirli bir noktada kar ambulansının gelmesini bekledi.

Her iki hastaya da kar ambulansı ile ulaşan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaları diğer ambulanslara ulaştırdı. İki ayrı ambulansa alınan hastalar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kar yağışı nedeniyle hastalarının hastaneye ulaşması konusunda endişe yaşayan köylüler, şartların zorluğuna rağmen kapılarında sağlık görevlilerini görünce büyük bir sevinç yaşadı. Hasta yakınları, hastalarına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan sağlık görevlilerini teşekkür ve dualarla uğurladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 18:04