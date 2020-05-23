Kar Çorum'da yaylacıları vurdu

EROL TAŞKAN
Dün gece Çorum'un yüksek kesimlerinde yağan kar, yaylalarda hayvancılık yapan çiftçileri mahsur bıraktı.
Çorum merkeze bağlı Yeşildere Köyü'nde bir ay önce yaylaya çıkan çiftçiler, yaklaşık 10 santimetreyi bulan karda mahsur kaldı. Yaklaşık 10 ailenin hayvancılık yaptığı yaylada çadırlar yıkıldı.
AFAD ve Jandarma'dan yardım isteyen köylülerin yardımına gece yarısı koşan Özel İdare ve AFAD Ekipleri, kapanan yayla yolunu açarak, ulaşımı sağladı.
Köylüler açılan yoldan yaylada kalan hayvanlarını tekrar köye indirdi.
Öte yandan yağan kar yağışı, Hacıhamza'da da yayla yollarını kapattı. Mahsur kalan 100 baş havayanını köyüne ulaştırmak için yol açma çalışması yapan Özel İdare ekipleri, gece boyu kar mesajini sürdürdü.
Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 14:04