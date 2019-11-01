Kar geliyor!

FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in İç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ( Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin 1000 m üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) karla karışık yağmur ve kar yağışlarının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ( Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin 1000 m üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Sivas çevrelerinde, gece saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı, Erzincan ve Tunceli’nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklenmektedir. Kar yağışlarının il merkezlerinde hafif bir örtü (1-4 cm) , yüksek kesimlerde 5-20 cm civarı örtü bırakması bekleniyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 17:23