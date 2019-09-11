Karabacak ailesinin acı günü

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak'in babaannesi Gülizar Karabacak (84) yaşamını yitirdi.

Satılmış Karabacak'ın eşi, Sadık ve Şahin Karabacak ile Zekiye Yıldırım ve Naile Kara'nın anneleri, Ali Karabacak'ın babaannesi, Berkan ve Emre Karabacak'ın nineleri Gülizar Karabacak vefat etti. Tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren merhume Karabacak'ın cenazesi Çorum Hacı Bektâş-ı Veli Vakfı morguna kondu. Merhume Gülizar Karabacak'ın cenazesi bugün (11 Eylül 2019 Çarşamba günü) saat 11:30'da Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nda düzenlenecek cenaze töreni sonrası Merkez Buğet Köyü' ne götürülecek. Burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

Çorum Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.