FATİH BATTAR

Çorum’un en köklü mobilya firmalarından biri olan Karabacak Mobilya, 6.mağazasını Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde açtı.

39 yıldır Çorum’da mobilya sektöründe hizmet veren Karabacak Mobilya, perakende mobilyacılık sektörüne yön veren firmalar arasında yer almayı başardı.

Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü markalarının buluştuğu Karabacak Premium, ‘Kalite Tesadüf Değildir’ sloganıyla yüzlerce model ve en trend ürünleri Çorum halkının beğenisine sundu.

1000 metrekare alanda şık dekorasyonu ile dikkat çeken Karabacak Premium’un açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, siyasi parti il ve ilçe başkanları, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

39 yıl önce 30 metrekare alanda başladıkları mobilya sektöründe bugün 6 tane mağaza, 10 bin metrekare kapalı alan ve onlarca çalışan ile Çorum’a hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Karabacak Mobilya işletme sahibi Ali Karabacak; “39 yıl önce babam Sadık Karabacak’ın attığı tohumlar bugün emeğini vermeye başladı. 30 metrekare alanda başladığımız ticari hayatımıza bugün 6 tane mağaza, 10 bin metrekare kapalı alan ve onlarca çalışanımızla Çorumumuza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Çorum’da marka olduk, inşallah Türkiye’de de marka olmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz hizmet edeceğiz, siz destek vereceksiniz, rabbim de takdir edecek.” dedi

Karabacak; “1983 yılından günümüze mobilya sektöründe bir çok şey değişti. Karabacak Mobilya olarak Türkiye’nin perakende mobilyacılığı sektörüne yön veren firmalar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye ücretsiz sevkiyat imkanı sunduklarını ifade eden Karabacak, ayrıca ücretsiz kurulum imkanı da sağladıklarını sözlerine ekledi.

Açılışta AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaparak, işyerinin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış duası ve kurdele kesimi yapıldı. Protokol üyeleri ve davetliler, Karabacak Premium’u gezerek, mobilyalar hakkında Ali Karabacak’tan bilgi aldı.