Karabacaklar’dan kardeşlik sofrası

RECEP MEBET

Karabacak Mobilya kurucusu Sadık Karabacak’ın annesi merhume Gülizar Karabacak için mevlid okutularak can yemeği verildi.

Önceki akşam Alis Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Halil İbrahim Özdemir, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, sanayici ve işadamları, Karabacak Ailesi ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Satılmış Karabacak’ın eşi, Sadık, Şahin, Zekine Yıldırım ve Naile Kara’nın annesi, Karabacak Mobilya sahibi Ali Karabacak’ın babaannesi, Berkan ve Emre Karabacak’ın büyükannesi Gülizar Karabacak (84)’ın cenazesi 11 Eylül 2019 tarihinde Büğet Köyü’nde toprağa verilmişti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlid-i şerifin ardından duayı Dede Arif Demiral yaptı.

Çorum’u buluşturan mevlid programında davetlileri karşılayan Ali Karabacak, “Kardeşlik soframıza teşrif eden misafirlerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi.

Mevlid programı, yapılan ikramların ardından lokma duasıyla son buldu.