‘Karabağ için azatlık vakti geldi’

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Karabağ’da Ermeniler tarafından Türk sivil yerleşim yerlerine yapılan kalleşçe saldırıyı kınadı.

Ermeniler tarafından yapılan bu kalleş saldırıya karşılık olarak Azerbaycan Türk Devleti’nin verdiği karşılığı desteklediklerini açıklayan Karapıçak, “30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Türk yurdu Karabağ için azatlık vakti gelmiştir. Türkiye, Azerbaycan Türkleri’nin yanındadır. Türkiye Devleti ve milletiyle nasıl icap ediyorsa o şekilde kardeşlerinin yanında olmayahazırdır. Emperyalizmin kapı kulu Ermenistan ayağını denk almalıdır. Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de Azerbaycan eski Azerbaycan’dır. Türkiye Türklerinin dirilişi Türk dünyasının zincirlerinin kırılması demektir. Ermeniler’e hadleri bildirilmeli, Türk yurdu Karabağ azatlığınakavuşturulmalıdır.” dedi.Karapıçak, cephede olan Mehmetçiklerimize zafer, şehitlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.