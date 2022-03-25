Karabük Belediyesi 41 taşınmazı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Karabük Belediye Başkanlığı 41 adet taşınmazı kiraya veriyor. İhale, 7 Nisan 2022 Perşembe günü Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi 100 TL bedel karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 36 ay ile 60 ay arasında değişen sürelerle kiraya verilecek taşınmazlar arasında iş yerleri, otopark, çay ocağı ve aile sağlığı merkezi gibi taşınmazlar bulunuyor.

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