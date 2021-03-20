Karabük Vali Yardımcısı oldu

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi.

3 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Karabük Vali Yardımcılığı'na Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Artvin Boçka Kaymakamlığı'na Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Ali Osman Bulat, Çankırı Şabanözü Kaymakamlığı'na Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Zahid Uzun, Oğuzlar Kaymakamlığı'na Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Onur Alp Bıçakçı, Uğurludağ Kaymakamlığı'na Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Çiftci, Kargı Kaymakamlığı'na Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Abdülhamid Uyar, atandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 11:41