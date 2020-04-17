Karaca köylüler evlerinden yağmur duasına 'Amin' dedi

EROL TAŞKAN

Karaca Köyü’nde yağmur duası yapıldı. Her yıl köy meydanında toplanarak ve kurbanlar kesilerek yapılan yağmur duası, korona virüsü nedeniyle bu yıl evlerden yapıldı.

Köy İmam Hatibi’nin camiden okuduğu duaya, tüm köy sakinleri evlerinden el açıp katıldı.

Kimi köy sakinleri kapılarının önüne çıkarak duaya katılırken, kimi aileler de minareden yükselen duaya, evlerinin bahçelerinden iştirak etti.

Birkaç gün öncesinden dağıtımı yapılan cüzlerle evlerde okunan hatimler de hep birlikte dualandı. Bereketli yağmurlar temenni eden gönüller, korona virüsü ile mücadelenin de başarıya ulaşması için amin niyazında bulundu.

Sağlık çalışanları, polisler ve askerler başta olmak üzere tüm kurumlara güç kuvvet temenni edildi.

Köy Muhtarı Salih Biçer, yıllardır gelenek halinde devam ettirilen yağmur duasının, bu sene korona mücadelesi nedeniyle evlerden yapıldığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 21:12