Karacaköy’e fiber internet hizmeti

Türk Telekom tarafından Çorum merkeze bağlı Karacaköy’de başlatılan fiber optik kablo çekim çalışmaları ve sistem kurulumları tamamladı.

Karacaköy Muhtarı Salih Biçer’in girişimleri sonucu köyde bakır kablo altyapısı üzerinden verilen internet hizmeti, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller/outdoor sistemler ve fiber optik kablolarla değiştirildi.

Muhtar Biçer, Türk Telekom’un FiberkenTT Projesi sayesinde köy sakinlerine daha yüksek hızlarda (100 Mbt/sn hıza kadar) ve daha kaliteli internet hizmeti, ip tabanlı teknolojiler üzerinden telefon hizmeti, televizyon keyfini katlayacak teknolojik özellikleri ile Tivibu gibi hizmetler sunulacağını kaydetti.

Köylerine yapılan hizmetten son derece memnun kaldıklarını ifade eden Salih Biçer, katkılarından dolayı Türk Telekom Çorum İl Müdürlüğü’ne köy sakinleri adına teşekkür etti. (Haber Merkezi)