Karadağ heyetine üst düzey ilgi

Türkiye Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karadağ heyetini ağırladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un özel davetiyle Türkiye’ye gelen Karadağ heyeti, TBMM’de üst düzey bir ilgiyle karşılandı.

Karadağ Parlamento Başkanı İvan Brajoviç başkanlığında Türkiye’ye gelen heyetle yakından ilgilenen Milletvekili Erol Kavuncu, heyetle birlikte ilk toplantısını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdi. Toplantıda, yıllardır çok iyi ve güçlü bir düzeyde devam eden Türkiye-Karadağ ilişkilerini daha da güçlendirmek ve ilişkilerin üst seviyelere taşınmasını sağlanması kararlarına imza atıldı.

Önceki dönem TBMM Karadağ Dostluk Gurubu Başkanı olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçmişten gelen başarılı ilişkilerin çıtasının yeni dönemde daha da artığını memnuniyetle takip ettiğini belirterek, Erol Kavuncu ve Karadağ heyetine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

15 Temmuz’da Türkiye’nin yanında durarak dostluğunu bir kez daha gösteren Karadağ heyeti, 15 Temmuz darbe gecesinin utanç izlerini ibretle ve üzüntüyle izledi. Gazi Meclis’te gerçekleştirilen ziyaret turunda, bombalanan bölümler gezildi.

Meclis turunun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Millet Kütüphanesi’nin açılış törenine katılan Karadağ heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte açılış kurdelasını keserek, tarihi bir ana şahitlik ettiler. Hayranlıklarını dile getiren Karadağ heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin diğer bölümlerini de gezerek Kavuncu’dan bilgi aldı.

Türkiye’nin Karadağ’a yatırım yapan 5. ülke konumunda olduğuna işaret eden Milletvekili Erol Kavuncu, “Tarihten devraldığımız bu dostluk ve kardeşliği, gelecek kuşaklarımıza aktarmak için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Balkanlar’da Karadağ ile ortak dış politikalar geliştiriyoruz. Karadağ’ın konsolosluk hizmeti veremediği tüm ülkelerde, bizim konsolosluklarımız Karadağlı kardeşlerimize hizmet verecek. Türkiye Karadağ’ın hakiki dostudur, Karadağ’ın başarısı Türkiye’nin başarısıdır.” dedi.

TBMM Karadağ Dostluk Gurubu Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karadağ heyetini Çorum’a da davet ederek, dost ve kardeş Karadağ heyetini Çoruma da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Karadağ Parlamento Başkanı İvan Brajoviç, Türkiye ziyaretinden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiği konuşmasında, Kavuncu’ya ilgi ve samimiyetleri için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Karadağ Dostluk Gurubu’nu Karadağ’da ağırlamaktan onur duyacaklarını sözlerine ekledi.