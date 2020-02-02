Karadeniz Birlik’ten istişare toplantısı

FATİH BATTAR

Kısa adı Karadenizbirlik olan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Çorum Şubesi tarafından STK’larla istişare toplantısı düzenlendi.

Emek Lokantası’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bardakçı ve Birlik Müdürü Bülent İnce, Ticaret Borsası Meclis Baskanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Şöforler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve STK temsilcileri katıldı.

Faaliyet bölgesindeki yağlı tohum ekimini yaygınlaştırmak ve mübaya ettiği ürünleri değerlendirmek amacıyla kurulan Karadeniz Birlik, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 13 kooperatifi ve alım merkezleri ile üretici ortaklarına tarımsal destek sağlıyor.

Toplantıda, Karadenizbirlik’in yağlı tohumların ekimini yaygınlaştırıp Türk tarımını daha iyi yerlere getirmek amacıyla, her zaman üretici ortaklarının gelişen tarım teknikleri ile buluşmasını sağlayacak ayni ve nakdi kredilerle desteklemeye ve ürünlerine pazar garantisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Genel Müdürlüğü Samsun'da olan birliğin faaliyet çalışmaları ve tarım konularının ele alındığı istişare toplantı sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım’a İskilip- Bayat Karadeniz Birliği’nin kapanmasının ardından Ziraat Odasının kapılarını birliğe açmasından dolayı plaket takdim etti.