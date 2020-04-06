Karadeniz'de en az yağış alan il Çorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mart ayı yağış verilerine göre Karadeniz'de en fazla yağış alan il 111 milimetreyle Rize, en az yağış alan il ise 17,5 milimetre ile Çorum oldu.

Türkiye'de Mart ayı ortalama yağışı normal değerlere göre yüzde 22 artarken, Marmara Bölgesi'nde azaldı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı. Türkiye'nin uzun yıllar mart ayı yağış ortalaması 59,6 milimetre oldu. Bu yıl mart ayında yağışlar yüzde 22 arttı ve ortalaması 72,6 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu ölçümlere göre bu yılın mart yağışları son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayı yağışı İç Anadolu'da normal değerler civarında gerçekleşirken, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde azaldı, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı.

(AA)