Karadeniz'in en iyileri arasında

Doğu Karadeniz'e yönelik yayın yapan Karadeniz Haberci Dergisi'nin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Enleri’ listesinde Karadeniz'de yılın hastaneleri arasına Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi de girdi.

Doğu Karadeniz'e yönelik yayın yapan Karadeniz Haberci Dergisi'nin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Enleri’ listesine girenler ödüllerini aldı.

Ankara’da bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz bölgesine yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.



Gecede şu isimler ödül aldı:

Yılın Milletvekili- Muhammet Balta (TBMM Çevre Komisyonu Başkanı)

Yılın Milletvekili- Bahar Ayvazoğlu (Trabzon Milletvekili)

Yılın Milletvekili- Metin Gündoğdu (Ordu Milletvekili)

Yılın Milletvekili-Necati Tığlı (CHP Giresun Milletvekili)

Yılın Rektörü: Prof.Dr.Nihat Dalgın (Sinop Üniversitesi Rektörü)

Onur Ödülü: Mustafa Yılmaz (Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özlük İşleri Daire Başkanı)

Onur Ödülü: Mehmet Şaşmaz (Almanya Sigarasız Yaşam Derneği Başkanı)

Onur Ödülü: Av.Zekai Sana

Onur Ödülü: Osman Şahin (Almanya/Frankfurt Kültür Ataşesi)

Yılın Kurumu: FERRERO Fındık

Yılın Belediye Başkanları: İsa Demirci (Ordu/Akkuş İlçe Belediye Başkanı), Recep Çebi (Trabzon/Araklı İlçe Belediye Başkanı), Yusuf Yalçova (Ordu/Kumru İlçe Belediye Başkanı), Recep Yakar (Giresun/Bulancak İlçe Belediye Başkanı), Burhan Takır (Tirebolu Belediye Başkanı), Hayrettin Kaya (Sinop/Ayancık İlçe Belediye Başkanı), Ramis Uzun (Beşikdüzü Belediye Başkanı), İbrahim Sadık Edis (Vezirköprü Belediye Başkanı)

Yılın Yöneticisi: Erkut Çelebi (Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı)

Hizmet Ödülü: Hamit Tecer (Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı), Arslan Soydan (TZOB Yönetim Kurulu Üyesi-Perşembe Ziraat Odası Başkanı), Sebahattin Karakütük (İşadamı/Karakütük Kereste)

Yılın Oteli: Tuncay Beyaz (NOVOTEL-Trabzon Genel Müdürü)

Yılın Akademisyeni: Dr.Erdal Arı (Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi)

Yılın Hastaneleri: Özel Ordu Sevgi Hastanesi, Çorum Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Ordu Umut Hastanesi

Yılın Yöneticisi: Ümit Yaşar Kışla (Samsun YEDAŞ Genel Müdürlüğü Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü), Nuri Özmen (İşadamı)

Yılın Kreşi: Şerife Özdoğru (Ordu Mavi Boncuk Kreş)

Yılın Firması: (AFTA AVM Şirketler Gurubu)

(İHA)