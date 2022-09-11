Karadenizbirlik ayçiçeği ön alım fiyatını 10,50 TL olarak açıkladı

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamada 2022 yılı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı ve kampanyası hakkında bilgiler vererek, ayçiçeği ön alım fiyatını 10,50 TL/Kg. olarak belirlediklerini dile getirdi.

2022 yılı ayçiçeği hasadının bölge genelinde hızla devam ettiğini ve genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktörün bölge için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğunu belirten Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, “Birliğimiz Yönetim Kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 10,50 TL/Kg. olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 45 bin ton ürün mübayaa etmektir. Piyasada özellikle yurtdışı fiyatlarının daha cazip olmasına bağlı olarak sanayicinin yurtdışı alımlarına yönelmesi, buna bağlı olarak fiyatların geri gelmeye başlaması sonucu ayçiçeği üreticisinin kooperatiflere olan talebini artırmış, Birliğin açıkladığı fiyat bir baz teşkil etmek üzere ön alım fiyatı olarak açıklanmış olup, değişen piyasa şartları çerçevesinde fiyat farkı verilmesi söz konusu olabilecektir. Diğer yandan Birliğimiz elindeki maddi imkanlar dahilinde hazırlanacak ödeme planı çerçevesinde ödemelere başlayacaktır. Piyasa şartları çerçevesinde, Birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının yaklaşık yarısı yurt dışından ithalat ile karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri olmaktadır. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz”dedi. (Haber Merkezi)