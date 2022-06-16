KARADENİZBİRLİK ton başına 400 lira fark ödemesi yapacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bardakçı, 2021-2022 sezonunda yağlık ayçiçeği için üreticilere ton başına 400 liralık ek fark ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bardakçı, Kooperatif Müdürü Bülent İnce ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

KARADENİZBİRLİK’in üreticinin mağdur olmaması, yağlık ayçiçeği ürünün ekiminin teşviki ve desteklenmesi için elidenki tüm imkanları kullanarak üreticinin yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bardakcı, “Birliğimiz yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde 2021-2022 yılı hasat döneminde ürün teslim eden üreticilere daha önceden verilen ton başı 250 lira farka ilaveten, ton başı 400 lira ek bir fark ödemeye karar vermiştir. Böylelikle 2021 yılında kooperatifimize ürün teslim eden üreticilere ton başı 650 liralık ek fark verilmiş oldu” dedi.

Ali Bardakçı, kooperatif olarak yeni ekim döneminde de hasat vade tohum, bitki besleme, zirai ilaç, yağ ve nakit kredi desteği vererek üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022, 14:04