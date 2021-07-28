Karadeniz’e giden sürücüler Çorum-Çankırı yolunu keşfetti

FATİH AKBAŞ

Çorum-Çankırı yolunu kullanan sürücülerin sayısı her geçen gün artıyor.

Özellikle resmi tatillerin uzun olduğu dönemlerde İç Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nden Karadeniz’e giden sürücüler Çankırı-Çorum yolunu kullanmaya başladılar. Bunun en büyük sebebi ise Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun resmi tatillerde trafik yoğunluğunun çileye dönüşmesi. Bu yoğun trafiğe takılmak istemeyen sürücüler alternatif olarak Çankırı-Çorum yolunu keşfettiler. Yolun standardının önceye göre yükselmesinin de bu tercihte önemli bir etken olduğu belirtildi. Ancak yolun sıcak asfalt yapılması halinde ilginin daha da artacağı ve hem Bayat hem de İskilip’in gelişmesi için önemli bir katma değer sağlayacağı ifade ediliyor.

‘STABİLİZE OLAN YOL SICAK ASFALTA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ’

Çorum-Çankırı yolunu tercih eden sürücüler özellikle resmi tatillerin uzun olduğu dönemlerde Ankara-Kırıkkale kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğunun artık bir çileye dönüştüğünü ifade ederek, “Çankırı-Çorum kara yolunun standardının eskiye göre daha iyi hale gelmesi ile birlikte artık bu yolu tercih etmeye başladık. Hem Kırıkkale’de oluşan trafiğe takılmıyoruz hemde daha kısa sürede evimize ulaşıyoruz. Ancak bu yol şuanda stabilize ve ilginin daha da arttığı düşülürse mutlaka sıcak asfalt yapılmalı. Yol sıcak asfaltla kaplandığı takdirde İç Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nden gerek Çorum’a gelenlerin gerekse Karadeniz Bölgesi’ne gidenlerin ilk tercihi olacak ve zamanla sürücülerin önemli bir güzergahı olacaktır” dediler.

‘BAYAT VE İSKİLİP’İN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ’

Bayat ve İskilip halkıda Çorum-Çankırı yolunun önemine değinerek, “Bu yol standardının yükselmesi ile birlikte sadece Çorum’a gelenlerin değil diğer bölgelerden Karadeniz’e gidenlerinde tercih ettiği bir güzergah haline geldi. Özellikle Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatillerinde yaşanan trafiğe takılmak istemeyen sürücüler alternatif olarak Çankırı-Çorum yolunu keşfettiler. Bir kez bu yolu kullananlar daha sonra da kullanmaya devam ediyorlar. Ancak stabilize olan yolun sıcak asfaltla kaplanması bu ilgiyi daha da artıracaktır. Buda Bayat ve İskilip’in hem ekonomisine hemde turizmine önemli derecede katkı sağlayacaktır” diyerek görüşlerini dile getirdiler.

YARIM KALAN KISIM TAMAMLANIYOR BOZULAN BÖLÜM YENİDEN YAPILIYOR

Bilindiği gibi yolun Çankırı sınırından itibaren Çorum tarafında kalan 5 km’lik bölümü bu kısmın kimin sorumluluk alanında olduğunun belirlenememesi nedeniyle yıllardır yapılamamıştı. Ancak sorunun çözülmesinin ardından ihalesi gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma çalışmalarına başlamıştı. Ayrıca yolun zeminden kaynaklı sorunlar nedeniyle bozulan 2,5 km’lik kısmının yenilenmesi için ise bayramdan önce çalışma başlatılmıştı. Bozuk zeminli kısım 1,5 metre derinliğinde kazdıktan sonra taş dolgu yapılacak ve ardından üstüne ise yol alt yapı malzemeleri serilerek yeniden trafiğe açılacak. Ayrıca İskilip Sanayi Kavşağı’ndan başlayıp Çankırı il sınırına kadar olan 43 km’lik kesimin 30 km’sinin sathi kaplaması yenilenecek ve çalışmalar Ağustos ayında tamamlanacak.