Karakeçili yolu, Gazi Caddesi’ne bağlanıyor

EROL TAŞKAN

Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlamak üzere inşa edilen Karakeçili yolunun Gazi Caddesi ile bağlanma çalışmalarına başlandı.



Karakeçili yolunun Gazi Caddesi’ne bağlanacağı noktada, bağlantı kavşağı için çalışmalarını başlatan belediye ekipleri, dün gerçekleştirdiği ç alışmada kaldırım taşlarını söktü.

Tahminen 10 gün içerisinde bağlanması öngörülen yol, şimdilik Gazi Caddesi Fatih Caddesi istikametinde kullanıma açılacak.



Güzergah üzerinde bulunan ve mahkemesi devam eden mülkün istimlak kararının tamamlanıp yıkılmasıyla birlikte çift şerit olarak Gazi Caddesi’ne bağlanacak yolda, İmam Hatip Lisesi bağlantı kavşağında da çalışmaların yapılması bekleniyor.

