Karakeçili yolu için Bakanlıktan heyet geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyet Karakeçili yolu güzergahında kalan eğitim tesislerini incelemek üzere Çorum’a gelecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.



Ziyaret hakkında değerlendirme de bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Karakeçili Mahallemizde kalan kısmını da hizmete açmayı planladığımız yeni yolumuzun Milli Eğitimi ilgilendiren bölümü için istişare ederek talebimizi kendisine ilettik. Sayın Bakanımızın yakın zamanda ilimize göndereceğini ifade ettiği Milli Eğitim Bakanlığı heyetiyle gerekli adımları atarak yolun Fatih Caddesi çıkışını da kısa sürede açacağımızı ümit ediyoruz. Konumuza duyarlılığı ve yakın alakası için Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.