Karamollaoğlu ile görüştüler

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, geçtiğimiz haftasonu il başkanları toplantısına katıldı.

Toplantıya katılan Cıdık, 13 Ekim’de gerçekleştirilecek büyük kongreyle ilgili istişarelerde bulundu. İl Başkanı Cıdık, Genel Baskan Temel Karamollaoğlu ile de görüştü.

Görüşmede, SP Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaşı da hazır bulundu. (Haber Merkezi)