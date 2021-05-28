Karantina yurdunda kimse kalmadı

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi kalmadığı belirtildi.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 21-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında 14 bin 953 kişi ve 2 bin 127 işyeri denetlendi. İzolasyon kurallarına uymayan kişilere tutanak tutuldu. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 145 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

Öte yandan 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi kalmadı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 18:32