Karantina yurdunda kimse kalmadı

İzolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi kalmadı.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

4-11 Haziran 2021 tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 9 ihbar alındı. İhbarların 1 tanesi asılsız çıkarken 8 ihbar mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Bununla birlikte yine il merkezi ve ilçelerde 15 bin 179 kişi ve 1.719 işyeri denetlendi, gerekli uyarılar yapıldı ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 2 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 77 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

11 Haziran 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurt karantinasında kimse kalmadı.