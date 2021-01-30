Karantina yurdunda kimse kalmadı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi kalmadığı belirtildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada; “22.01.2021-29.01.2021 tarihli ilimiz merkez ve ilçelerinde 15 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 1 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 14 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 827 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 9774 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 2 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 136 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

29.01.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur.” denildi.