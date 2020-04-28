Karantinada kalanlar ilahilerle uğurlandı

EROL TAŞKAN

Arabistan'dan uçakla Türkiye'ye getirilerek Çorum'da karantinada kalan 313 kişilik kafile, dualar ve ilahilerle memleketlerine uğurlandı.

Çorum KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu'nda kalan gurbetçiler, memleketlerine dönmenin sevincini yaşadı.



14 gün önce Samsun Havaalanı'ndan 13 otobüsle Çorum'a getirilen 313 kişilik kafilenin uğurlama törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ve karantina koordinasyon kurulunda görev alan kurumların idareci ve çalışanları katıldı.

Belediye'ye ait Ramazan Tır'ı uğurlama törenine renk kattı. Selamlama konuşmalarının ardından okunan Kur'an tilaveti ve ardından söylenen ilahilerle duygu dolu anlar yaşayan karantina misafirleri pencerelerden tekbirler getirerek, tezahüratlarda bulundular.

İllerine göre sırasıyla anons edilerek evrakları tamamlanan aileler, tek tek otobüslere binerken, bazı gurbetçiler de Çorum'a özel araçlarıyla gelen yakınları tarafından memleketlerine götürüldü.

Karantinada kalan aileler, memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ifade ederek, Çorum'da çok güzel ağırlandıklarını dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 00:53