Karantinadaki anneleri duygulandıran sürpriz

FATİH AKBAŞ

Bir süre önce Suudi Arabistan’dan Çorum’a getirilerek KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan iki anneye sürpriz kutlama yapıldı. Kutlamada duygulu anlar yaşandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye getirilen 169 vatandaş geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdun’da karantina altında alınmıştı.

Yurt dışından getirilenler arasında bulunan Sevda Yılmaz ve Şemse Karadal için Anneler Günü sürpriz yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Yurt Müdürü Fikriye Çelik, anneleri yurttaki odalarında ziyaret ettiler. Yurt Müdürü Çelik günün anısına Sevda Yılmaz ve Şemse Karadal’a çiçek, İl Müdürü Eğer de Kuran-ı Kerim ve seccade hediye etti.

SÜRPRİZ KARŞISINDA DUYGULANDILAR

Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Sevda Yılmaz, “Gerçekten çok duygulandım. İnanın söyleyecek bir şey bulamıyorum. Mükemmel bir hizmet veriliyor bize. Hiçbir eksiğimiz, ihtiyacımız yok. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımıza ve bizi burada en iyi şekilde ağırlayan yöneticisinden, çalışanına herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlk kez böyle bir Anneler Günü kutladığını belirten Şemse Karadal ise “Burada olmaktan çok mutluyuz. Hizmetlerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İlk kez böyle bir Anneler Günü kutlaması yapıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Herkes hakkını helal etsin” dedi.

ANNELER ADINA FİDAN DİKİLDİ

Sonrasında ise Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayalap ve KYK çalışanları her iki anne adına yurt bahçesine fidan diktiler. Yılmaz ve Karadal ise kendi adlarına dikilen fidanların dikiliş anını camdan izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum’da misafir edilen kafilenin arasında iki tane annenin bulunduğunu hatırlatarak, “Her iki annemizin Anneler Günü’nü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına kutladık. Annelerimize çiçek, seccade ve Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Onlar adına fidanları diktik. Çorum’dan ayrılırken her iki annemizde fidanlarımıza can suyu verecek” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında karantinaları sona eren tüm vatandaşlara fidan hediye edeceklerini açıklayan Eğer, tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

KARANTİNA CUMA GÜNÜ BİTİYOR

İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan vatandaşların karantina süreçleri 15 Mayıs Cuma günü saat 21.00’da bitecek ve memleketlerine gönderilecekler.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 18:07