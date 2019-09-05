Karaoğlan balık sezonunu açtı

FATİH BATTAR

Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte Çorum’da balıkçılar sezonu açtı. Balığa sezon açılışında vatandaşların ilgisi büyük.

Bu sene balık bol ve fiyatlar geçtiğimiz yılı aratmıyor. Balık sezonun açılması ile birlikte vatandaşlar balıkçıların yüzünü güldürüyor. Vatandaşlar sezon açılışı nedeniyle balıkçılara akın ediyor.

51 YILDIR HİZMET VERİYORLAR

Çorum’un önde gelen balıkçılık firmalarından Karaoğlan Balıkçılık, sezonu açtı. Çorum’da yarım asırdır balıkçılık sektöründe hizmet veren Karaoğlan, en taze ve en lezzetli balıkları Çorum halkının damak tadına sunuyor.

Buharaevler, Mimar Sinan ve Bahabey Caddesi olmak üzere 3 şube ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Karaoğlan Balıkçılık işletme sahibi Murat Gümüş, avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte sezonu açtıklarını söyledi.

Karadeniz’in en taze ve en lezzetli balıklarının kendilerinde olduğunu belirten Gümüş, bu sene balık satışlarından umutlu olduklarını söyledi.

Sezon açılışında geçtiğimiz yıllara oranla balık fiyatlarının hemen hemen aynı olduğunu kaydeden Gümüş, bir yada iki hafta içinde fiyatların daha da düşeceğini söyledi. Bu sene vatandaşların bol bol balık yiyebileceğini dile getiren Gümüş, Karadeniz’de bu sene balığın bol olduğunu ve bunun da fiyatlara yansıyacağını belirtti.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Sezon açılışında vatandaşların balığa ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Gümüş; “Balık sezonunu açtık. Satışlarımız başladı. İlk gün olmasına rağmen vatandaşların yoğun ilgisi var. Geçtiğimiz yıl fazla balık yiyemeyen vatandaşlarımız, bu sene balık yemek için sezon açılışını kaçırmıyor. Sezon açılışı olmasına rağmen fiyatlarımız geçtiğimiz yıla oranla aynı. Karadeniz’de şu an balık bolluğu var. Sadece palamutun çok az olduğu söyleniyor. Önümüzdeki haftalarda havaların biraz daha soğuması ile fiyatlarda düşecektir. Vatandaşlarımız bu sene bol bol balık yiyecek. Fiyatların düşük olmasıyla hem balıkçılar kazanacak hem vatandaşımız balığa doyacak.” dedi