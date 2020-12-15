Karaoğlan Balıkçılık’tan ‘Gel-Al’ hizmeti

FATİH BATTAR

Çorum’da 4 şubesi ile yarım asırdır balıkçılık sektöründe hizmet veren Karaoğlan Balıkçılık, Çorum’da ilk ve tek kilo ile pişirmeyle evde balık kokusuna son veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında balıkseverler için ‘Gel-Al’ hizmeti başlatan Karaoğlan Balıkçılık, siparişlere yetişemiyor.

‘EVDE BALIK KOKUSUNA SON’

Evde balık kokusundan hoşlanmayanlar için ‘Siz alın biz pişirelim’ sloganıyla kampanya başlatan Karaoğlan, enfes balık lezzetleri ile Çorum halkını bekliyor.

Türkiye'de koronavirüsün salgını nedeniyle sağlıklı beslenmeye daha dikkat edilmeye başlanınca balığa olan talebin de arttığını belirten Karaoğlan Balıkçılık işletme sahibi Murat Gümüş, balıklar arasında ise en çok tercih edilen türlerin hamsi levrek, çupra ve somon olduğunu söyledi.

‘PANDEMİDE BALIĞA İLGİ ARTTI’

Pandemi döneminde balık satışlarının arttığını ifade eden Gümüş, Karaoğlan Balıkçılık olarak Çorum halkı için ‘Gel-Al’ hizmeti başlattıklarını kaydetti.

Evde balık kokusundan hoşlanmayanlar için ‘Siz alın biz pişirelim’ sloganıyla ‘Gel-Al’ hizmeti başlattıklarını belirten Gümüş; “Evde balık kokusundan hoşlanmayanlar için Çorum’da ilk ve tek kilo ile pişirme yapıyoruz. Balığını bizden alan müşterilerimiz için evde pişirme zahmetine girmeden restoranımızdan hazır pişmiş halde balıklarını alabilir ve afiyetle yiyebilir.” dedi

Salgın dolayısıyla evde vakit geçiren vatandaşları ne yesek derdinden kurtardıklarını dile getiren Gümüş, balığın faydalarından dolayı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu aktardı.

‘FİYATLAR DÜŞMEZ’

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı itibariyle hamsinin Rusya’ya doğru kaçmaya başlamasınında dolayı balık fiyatlarında düşüş olmayacağını dile getiren Gümüş, balıksever vatandaşların fiyatların artmadan acele etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tezgahta ortalama balık fiyatları ise şu şekilde; “Hamsi 10-20 lira, Lüfer 80-100 lira, Çinekop 30-50 lira, Mezgit 25-35 lira, Barbun 35-50 lira.”

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 18:13