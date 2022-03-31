Karapıçak, esnafın sorunlarını dinledi

Her sabah bir esnafla sabah kahvaltı yapmayı gelenek haline getiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, dünde Gazi Caddesi’nde bulunan esnafları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Karapıçak, vatandaşları talep ve şikayetlerini çözüme kavuşması noktasında gerekli mercilere iletmek üzere not aldı.

Esnafın ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Karapıçak, sorunları çözmek için sık sık bu tür ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşlara yönelik yaptıkları ziyaretleri önemsediklerinin altını çizen Karapıçak, "Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir" dedi.

Gazi Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşları selamlayarak hal hatırlar sorduklarını belirten Karapıçak, Çorum ve ülkenin geleceği adına aziz Türk milleti ile her daim bir ve beraber olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karapıçak’a Gazi Caddesi’nde yaptığı ziyaret ve sohbetlere Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. (Haber Merkezi)