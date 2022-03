Karapıçak orman kesim işçilerini dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Kargı ilçesinde orman kesim işçileriyle bir araya geldi.

MHP Kargı İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıya, İlçe Başkanı Murat Soruk, partinin il ve ilçe yöneticileriyle birlikte katılan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, burada köy muhtarları ve orman kesim işçileriyle bir araya gelerek, kesim işçilerini taleplerini ve çözüm yollarını görüştü.

Toplantıda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan İl Başkanı Karapıçak, "Kesim işçilerinin problemleri ile yakından ilgileniyoruz. Bizler her zaman ve her şartta siz işçi kardeşlerimizin yanınızdayız, derdiniz derdimizdir. Problemler illaki olacaktır. Bizler bu problemleri çözmek için her zaman elimizden geldiğince yanınızda olacağız. Bütün bunlar olurken ülkemiz üzerinde ekonomik olarak oynan oyununda farkında olalım. Türkiye ne zaman bir atılım gerçekleştirse bu tür hadiselerle karşı karşıya kalıyor. Farklı farklı senaryolar kurgulanıyor. Türkiye bölgesinde lider olma yolunda hızla ilerlerken, yapılan bu engellemeler bizi yolumuzdan saptıramayacaktır. Liderimiz ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin bizlere verdiği talimatla 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sizleri de bu nedenle gücümüze güç katmaya Cumhur İttifakına destek vermeye davet ediyorum’’ şeklinde konuştu. (İHA)