Karapıçak'tan Devlet Bahçeli paylaşımı

EROL TAŞKAN

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, son gürlerde sosyal medyada en çok paylaşım alan Devlet Bahçeli fotoğrafını, şiirsel bir video ile paylaştı.

"Bir sözün ferman, bir bakışın derman oldu millete / Tuttuğun el kutlu, tutmadığın zillet oldu devlete." sözlerinin yazılı olduğu 21 saniyelik video "Ömrün uzun olsun liderim" cümlesiyle sona eriyor.

İlgi gören paylaşımının üzerine yazdığı mesajında "Milliyetçi Hareketin liderine tabi ol yeter" diyen Karapıçak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Birliği bozanlardan, karanlıkta kalanlardan, ve sadece bakanlardan olma! Bakıp da görenlerle ol, Vatanı, Bayrağı; Bu Aziz Milleti sevenlerle ol! Ayırt mı edemiyorsun ? Milliyetçi Hareketin Liderine tabi ol yeter"