Karapıçak'tan Fransa'ya tepki

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Fransa'nın ülkede Ülkü Ocakları'nı kapatma kararına tepki gösterdi.

Fransa'nın kapatma kararını kınadıklarını belirten Agah Karapıçak, "Fransa hükümeti Ülkü Ocakları’nın Fransa’daki faaliyetlerini yasakladığını duyurmuş. Son günlerde İslam düşmanlığının merkezi haline gelen Fransa’nın bu kararını kınıyorum. Avrupa’da yaşayan Türklerin milli ve manevi değerlerinin diri ve canlı tutulmasına yönelik faaliyetler yürüten Avrupa Ülkü Ocakları Teşkilatları bizim gururumuzdur. PKK'nın hamisi olan Fransa bu kararıyla Türk düşmanlığını ilan etmiştir" dedi.

Fransa'nın ayarlarının bozulduğunu ifade eden Karapıçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika, Suriye, Lübnan ve Karabağ’da çözülmeye başlayan sömürge düzeni Fransa’nın ayarlarını bozmuştur. Türk Milleti sömürgeci Fransa’nın oyunlarını bozmuştur.

İslam düşmanlığı ile dinimize saldıran Fransa’nın ilk hamle olarak Ülkü Ocaklarını hedef alması, Avrupa’nın zihnindeki Müslüman Türk algısının somut göstergesi olmuştur. Milletimizin bunu iyi okuması gerekir.

Kendi kuklalarının yönettiği diğer müslüman ülkeleri, karınlarından başka odaklara bağlı olan dini ayan beyan kullanan yapılanmaları asla tehdit olarak görmeyenler, Türk Milleti ve onun Serdengeçti’i sevdalıları olan Ülkücüler ve Ülkücü Hareketi tehdit olarak görmektedirler.

Allah’a hamdolsun ki; Ülkü Ocakları dün olduğu gibi bugün de İslam düşmanı emperyalist sömürgeciler için en büyük tehdittir ve en büyük tehdit olmaya devam edecektir.

Ülkü Ocaklarında görev yapan her bir gencimiz yüksek İslam ahlakının ve yüksek Türk töresinin gereğince yaşamak durumundadır. Makamların değil büyük ülkülerin peşindedir. Vazgeçilmez olmanın değil, Vatan için yar’dan ve serden geçmenin derdindedir.

Ülkü Ocakları aziz Türk Milletini ve onun devletini karşılıksız sevmenin mektebidir. Ülkü Ocakları adam olmanın okuludur. Ülkü Ocakları Türk tarihi kadar asil ve vefalı, Türk Dünyası kadar geniş gönüllü olmanın mektebidir.

Başta Fransa Ülkü Ocakları olmak üzere Türk’ün nefes aldığı her coğrafyada Bozkurt töresini yaşatan tüm Ocaklarımıza selam olsun.

Üstte mavi gök, altta yağız yer çökmedikçe Türkün ilini töresini kimse bozamaz. Var olsun Ülkü Ocakları. Yaşasın Türk Milleti."

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 08:56