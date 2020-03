Karapıçak'tan Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak; "Miraç, insanın aklıyla yorumlayamayacağı ancak gönül ve kalp gözüyle

idrak edip, imanla kabulleneceği manevi bir çığırıdır." dedi

!Devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz.' diyen Karapıçak, Miraç'ın mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş ve ezeli bir sıçrayış olduğunu belirterek; "Aziz Peygamberimizin(S.A.V.), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya,

oradan da semaya, Rabbimizin sonsuz kudret, eşsiz merhamet, sınırsız rahmetiyle müşerref olduğu hidayet ve hikmet yolculuğu elbette insanlık için aşılamayacak ufuktur, anlamasını bildikten sonra büyük bir derstir. Böylesi bir yolculuk ne görülmüş ne görülecek, ne duyulmuş ne de duyulacaktır." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ve sınır dışında terör belasının bir an önce sonlanmasını, Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm dünyayı etkileyen "Covid 19" virüsünün etkilerinin bir an evvel yok olması temennisinde bulunan Karapıçak, şu ifadelere yer verdi; "Bu günlerimizden emin olarak, yarınlarımıza daha güvenli ulaşmak için devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, huzurun, istikrarın ve barışın miracına bir an evvel ulaşmamız temenni ve dualarımla hemşehrilerimizin ve tüm Türk- İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum."