Karapıçak’tan Milliyetçi Hareket’e davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Vatan bilinci, millet inancı, bayrak sevdasıyla yoğrulmuş, yolu Allah davası olan her vatandaşımızı birliğe, beraberliğe 2023 Lider Ülke Türkiye yolunda Milliyetçi Hareket’e davet ediyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilçelerdeki istişare toplantıları Uğurludağ ilçesi ile devam etti.

Uğurludağ’da ilk olarak ilçe teşkilatı ile toplantı yapan Karapıçak, gündeme dair ve ilçe ziyareti ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. İlçe yönetimine başarılar dileyen Karapıçak, bu tür istişare toplantılarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra parti teşkilatları, muhtarlar, STK Başkanları ve şehit ailelerinin katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Karapıçak, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamette, ülkenin dünü, bugünü ve yarınlarına dair istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Toplantılardan sonra ilçede hizmet veren esnafları gezen Karapıçak, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretleri sırasında da vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Karapıçak, Uğurludağ ilçe halkını Milliyetçi Hareket’e davet etti.

Vatandaşların Genel Başkanları Devlet Bahçeli’ye olan güvenlerine bir kez daha şahit olduklarını dile getiren Karapıçak, “Vatan bilinci, millet inancı, bayrak sevdasıyla yoğrulmuş, yolu Allah davası olan her vatandaşı birliğe, beraberliğe 2023 Lider Ülke Türkiye yolunda Milliyetçi Hareket’e davet ediyoruz.” diye konuştu.

Sanayi esnafını da ziyaret eden Karapıçak, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri konusunda görüşlerini aldı.

Esnafın, devletin verdiği mücadelenin farkında ve destekçisi olduğunu dile getiren Karapıçak, kendilerini samimiyetle karşılayan bütün esnaflara teşekkür etti.

MHP heyeti daha sonra sırasıyla İlçe Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygın’ı ziyaret eden heyet, yakın zamanda kaybettiği kayınpederi dolayısıyla taziye dileklerini iletti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 17:48