Karapınar Belediyesi 7 zabıta memuru alacak

Karapınar Belediyesi 7 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Karapınar  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde  saat  08:30-17:30  arasında)  Hankapı  Mahallesi  İnönü  Caddesi  No:  29  Karapınar/ KONYA  adresindeki  Karapınar  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Zabıta  Memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup;  sözlü  sınav  ve uygulamalı sınav 22.06.2021 günü Saat 10:00 da başlamak üzere Karapınar Belediye Başkanlığı Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.  

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