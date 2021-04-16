Karapınar Belediyesi 7 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/ KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 22.06.2021 günü Saat 10:00 da başlamak üzere Karapınar Belediye Başkanlığı Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

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