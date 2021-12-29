Karayolları çöken kavşağa el attı

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Kavşağı’nda meydana gelen çökme ile ilgili haberin basın ve yayın organlarında yer almasının ardından Karayolları Şube Şefliği harekete geçerek sorunu çözdü.

Karayolları Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Genel Müdürlüğümüz yol ağındaki Kamil Yolu’nda yer alan Osmancık Meslek Yüksek Okulu Kavşağı’nda, yağmur suları nedeniyle oluşan tahribat, Karayolları ekiplerimizce yürütülen bakım çalışmalarıyla giderilmiş ve kavşakta güvenli trafik akışı sağlanmıştır. Yol ağımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım hizmetini sunmayı amaçladığımız çalışmalarımıza gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür eder, iyi günler dileriz.”denildi. (Haber Merkezi)