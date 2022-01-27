Karayolları ekipleri 24 saat esasına göre karla mücadele ediyor

FATİH BATTAR

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çorum ve çevre illerde kar yağışı etkisini gösterirken, karayolları ekipleri kar, fırtına, tipi demeden gece gündüz görev başında.

Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin bölge müdürlüğünü yapan Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolları ulaşıma açık tutmak için 24 saat esasına göre karla mücadele ediyor.

Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Çorum ve çevre illerde ulaşımda kazalar dışında aksama yaşanmazken, toplam 69 teknik ve 549 işçi personel olmak üzere 618 personelin görev yapıyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren 618 personel ile 508 makina ve yardımcı ekipman kullanılıyor.

Ekipler ayrıca buzla mücadele kapsamında Çorum’da 800 ton tuz çözeltisi ve 16 bin ton tuz karışımı kullandı.

Konu ile ilgili Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Trafikte gerekli tedbirleri almayan kış lastikleri olmayan araç sürücüleri ile tırların yolda kalması ve makaslana yapması nedeniyle problemler yaşanmakla birlikte aralıksız 7/24 esasına dayalı özveriyle yürütülen çalışmalarla tüm yollar açık tutulmaktadır.” denildi

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 18:54