Karda doğa yürüyüşü

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) hafta sonunu Yeşildere Köyü’nde kış yürüyüşüyle geçirdi.

Farklı meslek gruplarından 15 katılımcı, kar yüksekliği 80 cm olan parkurda 14 km yürüdü.

Kulüp Başkanı ve Yürüyüş Lideri Gürkan Yagmur, “1268 m rakımda bulunan Yeşildere Köyü’nde başlayan rotamız, yaylada 1636 m rakımı gördü. Ortalaması 80 cm olan kar yüksekliği birçok çeşmeyi komple kapatmış durumdaydı. Bizler yaptığımız bu faaliyetlerle katılımcıların ruhen ve bedenen dayanıklılığını arttırıyoruz. Bölgemizde yaşanacak olumsuz bir doğa olayında veya kurumlardan gelecek her türlü çağrıya hazır olabilmek için mümkün olduğunca katılımcılarımıza doğada doğru davranış şekillerini masa başı yerine doğada göstermeyi tercih ediyoruz." dedi. (Haber Merkezi)