Kardeş acısına yüreği dayanmadı

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Çorum merkeze bağlı Delibekiroğlu Köyü’nden gelme Saadet Sarı (75) vefat etti.
Önceki gün toprağa verilen ağabeyi Niyazi Sarı’nın vefat haberini alan Saadet Sarı, yaşadığı üzüntü nedeniyle fenalaştı.
Merhum Mustafa, Bahri ve Niyazi Sarı’nın kardeşi, Satı, Lale, Saadet ve Sadullah Sarı’nın babası Saadet Sarı, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Delibekiroğlu Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Saadet Sarı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.