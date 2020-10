FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM’de gündem dışı yaptığı konuşmada Aliya İzzet Begoviç’in vefat yıldönümü ve Azerbaycan’ın bağımsızlık yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç’in “Bizi toprağa gömdüklerini düşünüyorlardı ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.Allaha yemin olsun ki asla köle olmayacağız. İstediğiniz kadar dağlara haç dikin, gökyüzüne her baktığınızda hilali göreceksiniz” sözlerini hatırlatarak sözlerine başlayan Milletvekili Erol Kavuncu, “Bosna kahramanı, büyük devlet ve dava adamı, mücahid mütefekkir, Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç’i vefatının sene-i devriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Konuşmasında Azerbaycan’ın bağımsızlık yıldönümüne de değinen Milletvekili Kavuncu, “İki devlet tek millet, ilelebet, ebed müddet anlayışıyla, bağımsızlığının sene-i devriyesinde, can Azerbaycan’ımızı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelesinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bir ulu çınarın dallarıyız. Azerbaycan bir dalımız, Pakistan, Filistin bir dalımız, Bosna, Doğu Türkistan bir dalımız, birimiz incinse hepimiz incinir, birimiz hüzünlense hepimiz ağlarız. Yaşasın can Azerbaycan. Aşk olsun Azerbaycan. Yaşasın kardeşliğimiz” ifadelerini kullandı.