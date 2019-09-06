‘Kardeşliğimiz daim olsun’

RECEP MEBET

Çorum Belediye Meclisi ‘Eylül Ayı Toplantısı’ dün yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıya, katip üyeler Semra Akyüz Özdağ ve Bilal Selman Özünel ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Belediye Meclisi Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Başkan Yardımcıları ve bazı Belediye Birim Müdürleri de hazır bulundu.



MECLİS’TE KELEŞ TEPKİSİ

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in sosyal medya hesabından yaptığı tepki toplayan paylaşım, Eylül Ayı Meclis Toplantısı’na da damga vurdu.

Reşit Keleş’in katılmadığı toplantıda, yoklama esnasında AK Partili üyenin isminin okunduğu esnada harekete geçen CHP Grubu, Meclis sıralarına ellerini vurarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Keleş’in Meclis divanına sunduğu mazeret dilekçesi AK Parti Grubu’nun oyları ile kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz ve Erkan Özbal, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Tuzcu, Bilal Selman Özünel ve Muhammed Fatih Temur de Keleş’in ifadelerini eleştirerek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Toplantıda söz alan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise vatandaşların şikayetlerine konu olan kanatlı böceklerle yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.



AŞGIN: ‘KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı tasvip etmediklerini, üzüntüyle karşıladıkları bu durumu şahsı ve parti grubu adına yaptıkları açıklamada esefle kınadıklarını hatırlattı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Aşgın, konuyla ilgili eleştirilere cevap vererek “AK Parti İl Disiplin Kurulu’nun gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

Muharrem Ayı’nın anlam ve öneminden bahseden Aşgın, Kerbela şehitlerini rahmetle andı. 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde Kadeş Barış Meydanı’ndan tüm kesimlere önemli bir mesaj verdiklerini vurgulayan Aşgın, kardeşin kardeşe kırdırıldığı o günleri büyük bir üzüntü ile hatırladıklarını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Adli Yıl ve Zabıta Haftası gibi belirli gün ve haftalarla ilgili mesajlar da veren Aşgın, “Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyor, kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.



GÜLOĞLU: ‘KARDEŞLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ’

Çorum Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı hakaret içerikli mesaj nedeniyle AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’i kınadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’ün isminin geçmemesini de eleştiren Selim Güloğlu, Muharrem Ayı ile ilgili mesajlar vererek, “Kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü tutum ve girişimin karşısındayız” açıklamasında bulundu.

ÖZÜNEL’DEN CHP’YE ELEŞTİRİ

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bilal Selman Özünel, HDP Diyarbakır İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin mücadelesini desteklediklerini belirterek bu konuda CHP’nin sessiz kalmasını eleştirip kınadı.

CHP’li belediyelerdeki işten çıkarmalara da dikkat çeken Bilal Selman Özünel, muhalif partili Başkanlar’ın seçim öncesi vaatler ile sonrasında yaptıkları icraatların birbiriyle çeliştiğini vurguladı.

30 Ağustos ve Milli Mücadele’nin zaferlerle dolu tarihçesine de değinen Özünel, “Meclis Üyemiz Reşit Keleş, kendi ifadesiyle sehven yaptığı paylaşımdan dolayı kamuoyundan özür dileyen bir açıklamada bulunsa da bizler de bu durumdan büyük üzüntü duyduk. Öte yandan Reşit Keleş’in özrünü dikkate almadan yapılan hakaret dolu yorumları ve haysiyet cellatlığını da esefle kınıyorum” dedi.



YILMAZ: ‘ENERJİMİZİ BU MEMLEKETE HİZMETE HARCAYALIM’

Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Barış ve kardeşliği hedef alan ayrıştırmacı söylemler istemiyoruz” dedi.

Tuncay Yılmaz, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Bilal Selman Özünel’in genel siyasetle ilgili yorumları ve CHP’ye yönelik eleştirilere de cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı hakaret içerikli mesaj nedeniyle AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’i kınayan Yılmaz, “Siyasal açıdan bu halkı ayrıştıramayanlar, 1980’de barış ve kardeşlik şehri Çorum’un suyunu zehirleyerek mezhepsel olarak insanımızı ayrıştırmayı başardılar. Artık ayrıştırmacı söylemler istemiyoruz. Geçmişteki acıların yeniden yaşanmaması için tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bu anlayış ve duruşu gösteren Belediye Başkanımız ve Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin devamı için çürük elmalarla ilgili gerekenin yapılacağına inanıyoruz. Milli değerlere hep birlikte sahip çıkmak, enerjimizi bu memlekete hizmete harcamak istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler doğrultusunda barış ve kardeşliğimizi hedef alanlara asla müsade etmeyeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan’ın tepki ve hatırlatması üzerine, HDP Diyarbakır İl Binası önünde düzenlenen oturma eylemine ilişkin görüşlerini de dile getiren Yılmaz, “Hiçbir yurttaş, evladının dağa kaçırılmasına razı olmaz. O anne kadar acıyı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.



TUZCU: ‘ESEFLE KINIYORUZ’

Çorum Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, Meclis Üyesi Reşit Keleş’in sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeleri üzüntüyle karşıladıklarını ve esefle kınadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’la yaptıkları ortak açıklamada konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiklerini anlatan Mustafa Tuzcu, toplumsal birlik ve beraberliği zedeleyecek tutum ve açıklamaları asla tasvip etmediklerinin altını çizdi.

Belirli gün ve haftalarla ilgili mesajlar da veren Tuzcu, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren efsane güreşçi Tevfik Kış’a Allah’tan rahmet diledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı ve Zabıta Haftası ile ilgili açıklamalarda da bulunan Tuzcu, “İçerisinde bulunduğumuz Muharrem Ayı’nın birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını diliyorum” dedi.



ÖZBAL: ‘HASTANE İÇİN ALTERNATİF YOLLAR AÇILMALI’

CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım hususunda alternatif yolların bir an önce açılması gerektiğini kaydetti.

Ambulansların hastaneye daha kolay ve kısa sürede ulaşması için bu konunun büyük önem taşıdığını dile getiren Erkan Özbal, Kent Park çevresinde de bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çorum Belediyesi’nin vektörel mücadelede kullandığı ilacın doğru bir tercih olmadığını savunan Özbal, vatandaşlar için çileye dönüşen kanatlı böceklerin daha çok sarı renk kıyafetlere konduğunu söyledi.

Halk arasında ‘Küçük Sanayi Sitesi’ olarak bilinen Çorum Sanayi Sitesi’nin yerinin bir diğer yanlış tercih olduğunu iddia eden Özbal, özellikle yağışlı günlerde araçların sanayiye ulaşımında güçlükler yaşandığına işaret etti.

“Kısmen daha düz bir alanda kurulan 2. Etap dükkanlar ise heyelan tehlikesi altında” diyen Özbal, Aşağı Sanayi ile eski Bakırcılar Sitesi esnafının bu gibi sebeplerden dolayı bir türlü yeni yerlerine taşınamadığını iddia etti.

Eski sanayi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin kaderine terkedildiğini de savunan Özbal, asfalt ve temizlik konusunda bu yerlerin hizmete ihtiyacı olduğunu ifade etti. Özbal, Kıbrıs Caddesi’ndeki aydınlatma direği eksikliğinin de bir an önce giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



TEMUR’DAN FUARA DAVET

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur, tüm Meclis üyeleri ve vatandaşları yarın 10.00-19.00 saatleri arasında AHLPark AVM yanındaki pazar yerinde düzenlenecek Çorum Modifiye Araç Fuarı’na davet etti.

25 ilden yaklaşık 700 aracın katılması beklenen fuarın renkli görüntülere ev sahipliği yapacağını anlatan Muhammed Fatih Temur, “Birlik ve beraberlik içinde güzel bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Meclis Üyesi Reşit Keleş’in tepki toplayan paylaşımına ilişkin görüşlerini de dile getiren Temur, “Barış ve kardeşlik şehri Çorum’da bu tür ifadelerin kullanılmasını tasvip etmiyoruz. AK Parti Grubu olarak hepimizin altına imza attığımız açıklamamızda da ortaya koyduğumuz gibi bu tür davranışların kale dahi alınmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



YAĞBAT: ‘MÜCADELEMİZ EKSİKSİZ SÜRÜYOR’

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, vatandaşların şikayetlerine konu olan kanatlı böcekler karşı mücadele çalışmalarının eksiksiz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Konuyla ilgili olarak Belediye Meclisi Üyeleri’ne bilgiler vererek soruları cevaplayan İsmail Yağbat, problemin çözümü hususunda geniş kapsamlı bir mücadele yürüttüklerini kaydetti.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal’ın ‘yanlış ilaç tercihi’ iddiasına da cevap veren Yağbat, gerekli tüm ekipman ve yöntemlerin kullanıldığına işaret etti.

Çalışmalarda görev alan ekiplerin bu alanda tecrübeli isimlerden oluştuğunu dile getiren Yağbat, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen vektörel mücadelede gerekli teçhizat, ilaç ve donanıma sahip ekipler görev alıyor” dedi.



Önceki gün ikindi ile akşam saatleri arasında zirveye ulaşan problemin hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yağbat, 15-20 gündür yoğun bir şekilde devam eden mücadele çalışmalarında herhangi bir zaafiyet olmadığını vurguladı.

Problemin şehir merkezi yakınındaki ayçiçeği tarlalarından kaynaklandığını tespit ettiklerini açıklayan Yağbat, şöyle konuştu:

“Bu hususta tecrübe eksikliği, zamanında müdahale edilmemesi gibi bir durum asla söz konusu değil. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptığımız araştırma sonucunda, uçkun formdaki yaprak bitlerinin şehir merkezi çevresindeki ayçiçeği tarlalarında yoğun bir şekilde bulunduğunu tespit ettik. Ayçiçeklerinden şehir merkezindeki ağaç ve bitkilere taşınan bu canlılarla mücadele hususunda il dışındaki bazı akademisyenler ve ilaçlama uzmanlarıyla da istişarelerde bulunup görüşlerini aldık. Bu açıdan baktığımızda üzerimize düşen sorumluluk hususunda hiçbir eksikliğimiz yok, mücadelemiz aralıksız sürüyor. Sosyal medyadaki acımasız eleştirilere rağmen, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile mücadele çalışmalarını yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Doğu ve Kuzey yönünden gerçekleşen kanatlı böcek akınının bir süre daha devam edeceğini ancak yaşam döngülerinin kısa olması nedeniyle yoğunluğun azalarak son bulacağını tahmin ediyoruz. İl Hıfzısıhha Kurulu’nda da gündeme taşınan bu hususta hazırlanacak raporun gelecek yıl alınacak tedbirler için de dayanak teşkil edeceğini düşünüyoruz.”



AŞGIN’DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vektörel mücadele ve içmesuyu kalitesi hususunda yapılan eleştirilere cevap verdi.

Vektörel mücadelede havadan ilaçlama yöntemi önerisini değerlendiren Başkan Aşgın, “Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek bu yöntemin ekosisteme de ciddi zararlar doğurabileceğini düşünüyoruz. Uçkun formdaki yaprak bitlerinin iddia edildiği gibi ishal vakalarına neden olduğu da yanlış. Bu durum, halk sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyor” dedi.

Şehrin bazı noktalarında, içmesuyu renginde yaşanan değişimle ilgili de yeniden açıklama yapan Aşgın, “Yeni Hayat Barajı’ndaki yüzeyden su almayı sağlayan sistemde yaşanan sıkıntı, İtfaiye Müdürlüğümüzde görevli dalgıçların ve diğer ekiplerin işbirliğinde çözüldü” diye konuştu.

Sinekle mücadelenin sadece Belediye’nin meselesi olmadığını vurgulayan Aşgın, “Tüm kurumlar bu hususta üzerine düşeni yapmalı. Yaşanan bu durum bizim için de bir tecrübe oldu. Çorum’da yağış rejiminin değişmesinin de bu hususta etken olduğunu tahmin ediyoruz. Çözüm için samimiyetle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



MİLLET BAHÇESİ’NE ‘ÇORUMİNİA’

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çoruminia’ ve ‘Veli Paşa Hanı Restore Edilerek Turizme Kazadırılıyor’ başlıklı projeler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’na sunuldu.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında OKA’ya sunulan her iki proje için Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’e imza yetkisi verilmesini içeren madde Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

Projelerin Çorum turizmine önemli faydalar sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi’nde hayata geçirilecek Çoriminia’da tarihi ve kültürel eserlerin minyatürlerinin sergileneceğini, diğer projede ise restorasyon sonrası Veli Paşa Hanı’nın turizme kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.



AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI İNCELEYECEKLER

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın öncülüğündeki bir heyet, 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleşecek inceleme gezisine katılacak.

‘Akıllı Şehir Uygulamaları’ konulu geziye Başkan Aşgın’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bazı birim müdürleri ve teknik personelin de katılacağı belirtildi.

OKA Projeleri’nin takibi konusundaki vazifesinden dolayı geziye katılamayacak olan Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in yerine Murat Şenöz’ün isminin dahil edilmesi hususundaki madde oylanarak kabul edildi.



İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İmar Komisyonu’nun Sıklık Mahallesi, 165 ada, 5 ve 8 nolu parsellere yönelik plan değişikliği raporu değerlendirildi. Kent girişindeki 40 dönümü aşkın alanda Belediye’nin de arsası bulunduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, 2 kat sınırının bulunduğu bölgedeki düzenlemeyi Meclis’in onayına sundu. Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonu’nun Gülabibey Mahallesi 1048 ada, 1 nolu parseldeki plan değişikliği raporu (ayrışık nizam yerine bitişik nizam talebi)’nun uygun bulunmadığı oylanarak kabul edildi.

Öte yandan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlice Mahallesi, 4226 ada, 5 nolu parselde plan değişikliği talebi oybirliğiyle İmar Komisyonu’na havale edildi.



MEZBAHA İÇİN FİYAT TARİFESİ

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri’nin bu yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğundaki tesiste uygulanacak fiyat tarifesi, Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında belirlendi.

Hayvan yakalama, nakil, kesim, depolama, soğuk hava muhafaza işlemleri ve veterinerlik hizmetlerini içine alan tarife yapılan açıklamaların ardından oylanarak kabul edildi.



TUNCEL’E İMZA YETKİSİ

OKA’ya sunulması planlanan ‘Sürdürülebilir Enerji Projesi’ iş ve işlemleri için Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’e imza yetkisi verilmesini içeren madde Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.