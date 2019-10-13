‘Kardeşlik duyguları ile kenetlenmeliyiz’

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Sözcüsü Tekin Çınar yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini belirtti.



“Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerini bertaraf edecek, hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacak olan Barış Pınarı Harekatını, Çorum İnsani Değerler Platformu olarak destekliyoruz” diyerek açıklamasına başlayan İDP Sözcüsü Tekin Çınar, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı üzerine düşen vazifeyi azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Şanlı ordumuzun, görevini uluslararası hukuk ve evrensel değerlere uygun olarak, sivillere hiçbir zarar vermeden, titizlikle yerine getiriyor olması da büyük takdir toplamaktadır. Tarihi bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha çok kardeşlik duyguları ile kenetlenmemiz gerekmektedir. Sivil toplum örgütlerinin de bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



Çınar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını da hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarı ile en kısa sürede tamamlanmasını, yıllarca zulüm görmüş, çile çekmiş, kardeş Suriye halkının da özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Bu anlamda örnek bir mücadele sürdüren kahraman Mehmetçiğimizin de muzaffer olmasını niyaz ediyoruz.” (Haber Merkezi)